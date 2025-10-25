TFF 2.lig temsilcimiz İnegölspor sahasında Kepezspor Futbol A.Ş.'yi 3-0 mağlup etti.
Hakemler: Muhammet Alperen Çopur, Denizcan Şahin, İlyas Samet Yelen
İnegölspor: Bekir Sevgi, Ahmet Özkaya, Mete Sevinç, Orhan Aktaş, Enes Yılmaz, Kerem Dönertaş(Dk 85 Mete Tetik) Emre Keleşoğlu, Yusuf Tursun(Dk 80 Özcan Aydın) Taner Gümüş(Dk 89 Taha Cebeci) Yasin Ozan(Dk 80 Hasan Alp Altınoluk) Hüseyin Afkan(Dk 85 Yücel Candemir)
Kepezspor Futbol A.Ş.: Burak Çapkınoğlu, Serkan Özen, Emrah Taysı, Selim Ay, Rüstem Yiğit Yıkılmaz, Emre Can Atila(Dk 75 Murat Yılmaz) Berat Satılmış(Dk 58 Ahmet Hakan Demirli) Burak Çolak(Dk 58 Furkan Çil) Lyamiyaz Karslı(Dk 79 Muhammet Çoban) Aykut Uluç, Fehmi Koç(Dk 75 Reşat Yavuzay)
Sarı kartlar: Lyamiyaz Karslı, Selim Ay, Furkan Çil, Rüstem Yiğit Yıkılmaz (Kepez)
Kırmızı kart: Emrah Taysi(Kepez)
Goller: Yasin Ozan, Hüseyin Afkan(2)(pen)
Maçtan önemli dakikalar
56'ncu dakikada gelişen İnegölspor atağında Orhan'ın ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Yasin'in kafa vuruşu ağlarla buluştu.
72'nci dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahasından topla buluşan Hüseyin'in kaleye vuruşunda Emrah topa elle dokundu. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Emrah kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Yoğun başına geçen Hüseyin Afkan'ın vuruşu ağlarla buluştu.
80'nci dakikada gelişen İnegölspor atağında topla buluşan Hüseyin, çalımlarla ceza sahasına girip topu ağlarla buluşturdu. 3-0