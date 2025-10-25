Sani Konukoğlu konferans salonunda düzenlenen kongre saygı duruşu ve İstiklal marşıyla başladı.
Kongrenin açılış konuşmasını yapan Yeniden Refah Partisi İnegöl İlçe Başkanı Fehmi Doğan, "Bugün ilçe teşkilatımız daha organize, daha inançlı hale gelmiştir. Bu kutlu yolda yürümeye devam edeceğiz. Bizim davamız seçimlik değil nesilliktir. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. " dedi.

Kongrede Ahmet Aydın ile mevcut Başkan Fehmi Doğan yarıştı.
Yaklaşık 70 delege tek sandıkta oy kullandı. Yapılan seçim sonucunda 36 oy alan Ahmet Aydın başkan seçilirken, mevcut Başkan Fehmi Doğan ise 26 oy aldı.

Kaynak: Mehmet Sevinç