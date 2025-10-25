Olay bugün saat 16.00 sıralarında Esentepe mahallesindeki bir sitede meydana geldi.

Ağabey Onur Y., 2022 yılında meydana gelen kazada bisikletli kardeşi Uras Yılmaz'ın(12)'nin ölümüne neden olan sürücüden intikam almak için harekete geçti. Onur Y. 16 AHV 538 plakalı aracına binip Barış A.(31)'nın yaşadığı siteye gitti. Onur Y. Site bahçesinde gördüğü Barış A.'ya pompalı tüfekle defalarca ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar Barış A.'nın sağ5 bacağına isabet ederek yaraladı.

Şüpheli geldiği araçla kaçarken yaralı ise olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Araç ve Silah Bulundu

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri araştırmaları sırasında olay yerine yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki otoparkta park halinde terk edilmiş olan aracı buldular. Araçta yapılan incelemede suçta kullanılan tüfekte bulundu. Polis kaçan şüpheliyi arıyor.

Olayın Nedeni

19 Ağustos’ta İnegöl ilçesi Fatih Mahallesi Gazi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Barış Arukan (28) yönetimindeki 16 AGE 306 plakalı otomobil, Doğancılar Caddesi'nden bisikletiyle yokuş aşağı inen Uras Yılmaz'a çarptı. Başka bir otomobilin araç kamerasına yansıyan kazada, tarlaya savrulan Yılmaz ağır yaralandı.

Uras Yılmaz, kaza yerine sevk edilen ambulansla, annesinin temizlik görevlisi olarak çalıştığı İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mesai bitiminde kazayı haber alıp acil servise koşan Nurcan Yılmaz, oğlunu yaralı halde ambulanstan indirilirken görünce fenalık geçirdi. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Yılmaz, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yoğun bakımda tedavisi süren Uras Yılmaz, 27 gün süren yaşam mücadelesini bugün kaybetmişti.

Olaydan 3 sene sonra ağabeyi Onur Y., Kin güttüğü sürücüyü tüfekle yaraladı.