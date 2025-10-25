İstanbul Bakırköy’de trafikte yol verme nedeniyle kadın sürücüyle tartışan trafik magandası yol ortasında aracını durdurdu. Yanında çocuğu bulunan kadın sürücüyü darp eden saldırganın o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Bakırköy’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte yol verme nedeniyle kadın sürücüyle tartışan bir şahıs aracını yol ortasında durdurdu. Trafik magandası daha sonra yanında çocuğu bulunan kadın sürücüyü araçta darp etmeye başladı. Bununla yetinmeyen maganda diğer sürücülere de hakaretler yağdırdı. Çevredeki vatandaşların araya girerek sakinleştirmeye çalıştığı o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.