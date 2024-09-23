Çocukların trafik kurallarını erken yaşta öğrenerek bilinçli bireyler olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla Ümraniye Necip Fazıl Mahallesi’nde yer alan Trafik Eğitim Parkı, 23 Eylül’de yeni dönem eğitimlerine başlıyor.

Parkta, gerçek trafik şartlarına benzer tasarlanmış yollar, caddeler ve trafik işaretleri bulunuyor. Öğrenciler, uzman eğitmenler eşliğinde önce 1 saatlik teorik eğitim alıyor ardından özel olarak hazırlanan parkurlarda uygulamalı eğitimlerle trafik kurallarını öğreniyor. Akülü araçlarla yapılan uygulamalarda çocuklar, trafik ışıkları ve işaretlerine uymayı, yaya geçitlerinde güvenli yürümeyi ve iki araç arasındaki güvenli takip mesafesini öğreniyorlar.

Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullarda 4. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen bu eğitimler, son beş yılda 10 binden fazla öğrenciye trafik bilinci kazandırdı. 23 Eylül’de başlayacak yeni dönemde de birçok öğrenci Trafik Eğitim Parkı’nda hem eğlenerek hem de öğrenerek bilinçli birer yaya ve sürücü adayı olma yolunda önemli adımlar atacak.