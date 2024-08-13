Tekirdağ Valisi Recep Soytürk başkanlığında Çorlu Kaymakamlığında Eğitim Yatırımları Toplantısı yapıldı.

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı’nın yaklaşması dolayısı ile Tekirdağ’ın Çorlu, Çerkezköy, Süleymanpaşa, Ergene ve Kapaklı ilçelerindeki okulların ve eğitim yatırımlarının son durumları hakkında istişarelerin gerçekleştirildiği eğitim yatırımları toplantısı Çorlu’da düzenlendi.

Toplantıya Vali Soytürk’ün yanı sıra Tekirdağ Vali Yardımcısı ve YİKOB Başkanı Kaan Peker, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, Çorlu Kaymakamı Murat Eren, Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü, Ergene Kaymakamı Kadir Duman, Kapaklı Kaymakamı Mustafa Gürdal, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Abdulaziz Yeniyol, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdullah Nair ve Yatırım İzleme Şube Müdürü Tolga Göçmen de katıldı.