Sakarya’da eğlence mekanında çalıştığı öğrenilen kadın, erkek arkadaşı tarafından evinde silahla vurularak öldürüldü. Şahsın, kadını eğlence mekanında çalışmasına karşı olduğu için öldürdüğü öğrenildi. Olayın ardından şahıs karakola giderek teslim oldu.

Olay, Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi’nde sabah saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ü.D. isimli şahıs eğlence mekanında çalıştığı öğrenilen Sevda Timur’un (30) evine gitti. İddiaya göre, kadının eğlence mekanında çalışmasını istemeyen Ü.D. (41), Timur ile tartıştı. Tartışma esnasında Ü.D., yanında getirdiği silah ile Sevda Timur’u öldürdü. Daha sonrasında Ü.D., karakola giderek cinayeti işlediğini itiraf etti. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, gittikleri adreste Timur’un cansız bedeni ile karşılaştı.

Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri devam eden şüpheli Ü.D., gün içerisinde adliyeye sevk edilecek. Öte yandan, hayatını kaybeden kadının 1 çocuğu olduğu öğrenildi.