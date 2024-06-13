KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi’nde (KOSTÜ) "Kariyer Şenliği" etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte hem eğlenen hem de sektör temsilcileriyle buluşan öğrenciler, iş ve staj başvurularını yaptı.

Kariyer Şenliği, KOSTÜ kampüsünde gerçekleştirildi. Hackathon yarışmasıyla başlayan şenlik, renkli görüntülere sahne oldu. Tavla turnuvasından karaoke yarışmasına kadar birçok etkinliğe katılan ve stres atan öğrenciler, aynı zamanda farklı sektörlerin temsilcileriyle de bir araya geldi. Firmaların işleyişi hakkında bilgi sahibi olan gençler, iş ve staj başvurusu yapma imkanı buldu.

Şenlik hakkında bilgilendirmelerde bulunan Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Kariyer Planlama ve Yerinde Uygulama Koordinatörü Nisa Tokatlıoğlu, "Hackathon yarışmamız ile başlayan etkinliğimiz iş imkanlarıyla, tanışmalarıyla devam etti. Firmalarımız geldi. Farklı sektörden gelen temsilcilerimiz öğrencilerimizle buluştu. Öğrencilerimiz bu sayede iş ve staj başvurularını yaptı. Akabinde uluslararası öğrencilerimizin kültürel etkinliklerine katıldık ve onların ülkelerinin kültürlerini öğrendik" dedi.

"Festivalde şirketler ile birebir görüşme imkanımız oldu"

Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Bölümü 1. sınıf öğrencisi Berzahan Calap ise "Şenlikte şirketler ile birebir görüşme imkanımız oldu. Aynı zamanda okulumuzda bulunan yabancı öğrencilerin kültürlerini, yemeklerini ve kıyafetlerini öğrenmiş olduk" diye konuştu.

"Çok eğlendim"

Kariyer Şenliği kapsamında düzenlenen şarkı yarışmasına katılan Yazılım Mühendisliği Bölümü öğrencisi Shahla Gasımova, "Azerbaycanlıyım. Burada olmaktan çok mutluyum. Türkiye’yi çok seviyorum. Bugün burada çeşitli yarışmalar ve şarkı yarışması vardı. Şarkı söyledim, çok eğlendim. Her ülkenin kıyafeti, yemekleri de çok güzeldi" ifadelerini kullandı.