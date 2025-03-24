KONYA (İGFA) - Konya Karatay Belediyesi’nin çevre bilincini artırmak ve doğa sevgisini aşılamak amacıyla hayata geçirdiği Karatay Tabiat Mektebi, İlkokul 2. sınıf öğrencileri için özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Karatay Tabiat Mektebi’nde gerçekleştirilen etkinlik, çocukların doğayla bağ kurmasını teşvik eden çeşitli aktivitelerle doluydu. Program kapsamında düzenlenen etkinliklerde çevre bilinci ve su tasarrufuna dikkat çekmek için eğitici ve eğlenceli yarışmalar düzenlendi. Kova taşıma yarışı, “Sende Geleceğe Not Bırak” panosu, kısa film gösterimleri, boyama atölyesi, çuval yarışı gibi etkinliklerle çocuklar hem eğlendi hem de çevre konusunda bilinçlendi.

ÇOCUKLAR DOĞA SEVGİSİNİ PEKİŞTİRDİ

Doğaya katkı sağlamak amacıyla fidan dikme etkinliği de düzenlendi. Çocuklar, kendi elleriyle diktikleri fidanlarla doğaya katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşadı. Bu etkinlik sayesinde minikler, çevre duyarlılığının ve doğayı korumanın önemini deneyimleyerek öğrendiler.

ERKEN YAŞTA ÇEVRE BİLİNCİ OLUŞTURUYORUZ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, bu tür etkinliklerin özellikle çocuklarda erken yaşta çevre bilinci oluşturduğunu ifade etti. Başkan Kılca; “Karatay Belediyesi olarak her zaman doğayı ve çevreyi korumaya yönelik projeler üretmeye devam edeceğiz. Çocuklarımız, doğa ile tanıştıkça çevre bilinci oluşacak ve doğayı koruma sorumluluğu taşıyacaklar. Tabiat Mektebimiz, çocuklarımızın doğayla iç içe vakit geçirdiği, öğrenirken eğlendiği bir merkez olmaya devam edecek” dedi.