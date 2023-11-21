Emniyet Genel Müdürlüğü, merkez teşkilatına yapılacak olan 10 bin 102 polis ve memur alımını duyurdu! Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Resmi Gazete'de yayımlanan bu karar kapsamında; 500 polis memuru, 90 başmüfettiş, 10 merkez emniyet müdürü, taşra teşkilatı için ise 9 bin 500 polis memuru, moral eğitim merkezi müdürü ve yardımcısı pozisyonlarına alım gerçekleştirilecek. Alım detayları, başvuru tarihleri ve şartlarıyla ilgili bilgiler henüz netleşmemiş durumda.

Emniyet Genel Müdürlüğü personel alımı konusu, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile birlikte gündeme geldi. Merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere planlanan alımlar, 500 polis memuru, 90 başmüfettiş, 10 merkez emniyet müdürü, taşra teşkilatı için de 9 bin 500 polis memuru, moral eğitim merkezi müdürü ve yardımcısı olmak üzere toplamda 10 bin 102 personeli kapsayacak şekilde planlandı. Ancak EGM personel alımı başvuru tarihleri ve şartlarına dair resmi bir açıklama henüz yapılmış değil.

Başvuru Tarihleri Ne Zaman? Şartlar Nelerdir?

Emniyet Genel Müdürlüğü, merkez teşkilatı için 10 bin 102 personel alımı yapacak. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile hayata geçen bu karara göre; 500 polis memuru, 90 başmüfettiş, 10 merkez emniyet müdürü, taşra teşkilatı için de 9 bin 500 polis memuru, moral eğitim merkezi müdürü ve yardımcısı pozisyonlarına alım gerçekleştirilecek. Ancak, başvuru tarihleri ve şartlarına dair resmi bir açıklama henüz yapılmamıştır.