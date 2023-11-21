Bursa'da, el arabasıyla gittiği villadan 5 milyon TL değerindeki mücevheri çalan B.A. (40), polis tarafından titiz bir çalışma sonucunda yakalandı. Olay 14 Kasım'da Osmangazi ilçesi İnkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Y.R.Ü.'ye ait villaya el arabasıyla gelen şüpheli, evde kimse olmadığını fark edince balkon kapısını kırarak içeri girdi. 2 saatlik bir süre zarfında evde kalan hırsız, giysi dolabından çaldığı çelik kasayla kaçtı.

Evinden Servet Çıktı!

Olayın ihbarı üzerine başlatılan çalışma sonucunda Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 38 güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek Doburca Caddesi'nden taksiye binen kar maskeli şüphelinin B.A. olduğunu tespit etti. 7 gün süren titiz bir çalışmanın ardından yakalanan B.A.'nın evinde yapılan aramada, 5 milyon TL değerinde mücevher bulundu. Üst aramada ise Y.R.Ü.'ye ait cipin yedek anahtarı ele geçirildi. Şüpheli, gözaltına alındı ve işlemleri devam ediyor.