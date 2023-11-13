Egzersizin vücuda olan yararları nedir?

SAĞLIKLI BİR YAŞAM İÇİN BUNLARA DİKKAT

  • Spor yapmaya önemle özen gösterilmelidir.
  • Sağlıklı beslenmeli; yağlı yemekler ve aşırı fazla yemek yenmemeli. Sabah kahvaltısı mutlaka yapılmalı, aksatılmamalı.
  • Meyve ve sebze tüketimine özen gösterin.
  • Alkol ve sigara gibi zehirli şeyler tüketilmemeli.
  • Gün içerisinde sürekli oturulmamalı, aktif olmalısınız.
  • Kişisel temizliğe ve çevre temizliğine çok önem verilmeli.
  • Stresten sinirden uzak durmak gerekmektedir.
  • Cinsel yaşama özen göstermekle beraber dikkat etmelisiniz.
  •  Uyku düzenine dikkat edilmelidir.
  • Haftada bir bile olsa şehrin stresli yoğun yaşamından uzaklaşmanız ve doğa ile baş başa kalmanız size ve sağlığınıza çok iyi gelecektir.