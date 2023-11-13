Egzersizin v\u00fccuda olan yararlar\u0131 nedir?\r\n\r\nSA\u011eLIKLI B\u0130R YA\u015eAM \u0130\u00c7\u0130N BUNLARA D\u0130KKAT\r\n\r\n\r\n Spor yapmaya \u00f6nemle \u00f6zen g\u00f6sterilmelidir.\r\n Sa\u011fl\u0131kl\u0131 beslenmeli; ya\u011fl\u0131 yemekler ve a\u015f\u0131r\u0131 fazla yemek yenmemeli. Sabah kahvalt\u0131s\u0131 mutlaka yap\u0131lmal\u0131, aksat\u0131lmamal\u0131.\r\n Meyve ve sebze t\u00fcketimine \u00f6zen g\u00f6sterin.\r\n Alkol ve sigara gibi zehirli \u015feyler t\u00fcketilmemeli.\r\n G\u00fcn i\u00e7erisinde s\u00fcrekli oturulmamal\u0131, aktif olmal\u0131s\u0131n\u0131z.\r\n Ki\u015fisel temizli\u011fe ve \u00e7evre temizli\u011fine \u00e7ok \u00f6nem verilmeli.\r\n Stresten sinirden uzak durmak gerekmektedir.\r\n Cinsel ya\u015fama \u00f6zen g\u00f6stermekle beraber dikkat etmelisiniz.\r\n Uyku d\u00fczenine dikkat edilmelidir.\r\n Haftada bir bile olsa \u015fehrin stresli yo\u011fun ya\u015fam\u0131ndan uzakla\u015fman\u0131z ve do\u011fa ile ba\u015f ba\u015fa kalman\u0131z size ve sa\u011fl\u0131\u011f\u0131n\u0131za \u00e7ok iyi gelecektir.\r\n