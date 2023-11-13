Sade Pastane Poğaçası Yapmak İçin Gereken Malzemeler:

1 ç.b ılık süt

1 paket oda sıcaklığında margarin

2 y.k şeker

1 ç.k mahlep

2 adet yumurta (bir tanesinin sarısı üzerine)

1 paket kuru maya ya da yaş maya

1 t.k tuz

Yaklaşık 5 s.b un

Pastane Poğaçası Hazırlanışı ise şu şekilde:

Öncelikle yumurtalardan 1 tanesinin sarısını üzerine sürmek için köşeye ayırın. Un hariç tüm malzemeleri yoğurma kabına koyup iyice yoğurun. Daha sonra yoğurduğunuz karışıma yavaş bir şekilde un ilave edin, yaş maya kullanacaksanız 1 çay bardağı kadar ılık suyun içinde erittikten sonra karışıma koyun ve kulak memesi kıvamında yumuşak bir hamur elde edin. Sonra yaklaşık 5 su bardağı kadar un kullanın ve birden dökmeyin dikkatli olun bazen undan una farklılık gösterebilir. Yoğurma işlemi bittikten hemen sonra üzerini örtüp ılık bir yerde kararması için 45 dk kadar bekletin. Mayalanan hamurdan istediğiniz ölçüde büyüklükte parçalar koparıp yuvarlayın. Yağlanmış tepsiye aralarında biraz boşluk kalacak şekilde dizin ve yaklaşık 30 dk kadar mayalandırın. Fırınınızı 180 dereceye ayarlayın sonra dinlendirdiğiniz hamurların üzerine yumurta sarısı sürüp ardından çatal yardımıyla çizikler atın. Üzerleri kızarana kadar pişirin ama çok pişirmemeye özen gösterin, çok kıtır olmasınlar. Afiyet olsun.