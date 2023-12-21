2023 yılının sonlarına doğru yaklaşırken, eski tip kimlik kartları ve sürücü belgelerinin yenilenmesi ile ilgili konu vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Ehliyet ve kimlik yenileme işlemlerinin bu yıl içinde sona ereceği yönündeki iddialar, vatandaşların "Sürücü belgesi ve kimlik yenileme son tarihi ne zaman, randevu nasıl alınır?" gibi sorular sormasına neden oldu. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklama ile eski tip nüfus cüzdanları ve sürücü belgelerinin yenileme süreci ile ilgili detaylar netleşti.

EHLİYET YENİLEME SON TARİH NE ZAMAN?

İçişleri Bakanlığı 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen ehliyetlerin yenilenmesi için verilen süreyi 31 Aralık 2022’ye kadar uzatmıştı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Türkiye ve dünyada etkili olan salgın nedeniyle vatandaşların yeni tip sürücü belgeleri için müracaat edemedikleri için nüfus müdürlüklerinde yoğunluğun azaltılması amacıyla 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen eski tip sürücü belgelerini değiştirme süresinin 31 Aralık 2022'den itibaren 2 yıl süreyle uzatıldığı belirtildi. Ehliyetini yenilemek isteyenlerin için son başvuru tarihi 31 Aralık 2024 olarak belirlendi. Bu tarihe kadar eski ehliyet kullanabilir. Ancak söz konusu tarihten sonra geçerli olmayacak.

KİMLİK YENİLEME SON TARİH NE ZAMAN?

TC Kimlik kartlarının geçerlilik süresi 10 yıl olup, 10 yıllık sürenin bitimini izleyen tarih itibari ile başvuru üzerine yenilenir. TC Kimlik kartlarının geçerlilik tarihi kart üzerinde yer almaktadır. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan bilgiye göre; Nüfus cüzdanları; kimlik kartı başvurusu yapılıncaya kadar geçerli olup, nüfus cüzdanlarının kimlik kartı ile değiştirilmesi ile ilgili belirlenmiş son tarih bulunmamaktadır.