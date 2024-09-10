ÖSYM'nin paylaştığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih takvimine göre 6 Eylül’de başlayan ek tercih süreci 11 Eylül 2024 tarihinde saat 23.59'da sona eriyor. Tercih ve Kariyer Danışmanı, Uzman Psikolojik Danışman Ece Tözeniş, ek yerleştirme sürecine dair önemli bilgiler paylaştı.İSTANBUL (İGFA) - Uzman Psikolojik Danışman Ece Tözeniş, ek yerleştirmede tercih yapabilmek için 2024 merkezi yerleştirmede adayın herhangi bir programa yerleşmemiş olması gerektiğine dikkat çekerek, “Bir programa yerleşmiş olan adaylar ek yerleştirmeye başvuramazlar. İlk yerleştirmeden farklı olarak ek yerleştirme için ÖSYM tarafından bir ücret belirlendi ve başvurunun son gününe kadar bu ücreti belirtilen bankalar aracılığıyla yatırmak gerekiyor. Aksi halde başvuru dikkate alınmayacak. Adaylar, tercih yapma hakkı bulunan tablolardan 24’ü geçmemek üzere istedikleri sayıda tercih yapabiliyor.” dedi.

BAŞARI SIRASI DEĞİL TABAN PUAN DİKKATE ALINARAK YERLEŞTİRME YAPILACAK!

“Ek yerleştirme, merkezi yerleştirmeden farklı olarak başarı sıralarına göre değil taban puanları dikkate alarak yapılacaktır.” diyen Uzman Psikolojik Danışman Ece Tözeniş, “Merkezi yerleştirme ile kontenjanı dolan ve taban puanı belli olan fakat kayıt sonrasında kontenjan açığı oluşan ön lisans ve lisans programlarını, ilgili programın puan türünde yer alan taban puana eşit ve taban puanın üstünde olan adaylar tercih edebileceklerdir. Merkezi yerleştirmede olduğu gibi ek yerleştirmede adaylar puanlarının üstünde yer alan programları tercih edemeyeceklerdir. Merkezi yerleştirme ile kontenjanı dolmayan ve taban puanı oluşmamış lisans ve ön lisans programlarını ise yerleştirme puanı oluşmuş tüm adaylar tercih edebileceklerdir.” diye konuştu.

OKUL BİRİNCİLİĞİ KONTENJANINDAN YARARLANILAMAYACAK!

Okul birinciliği olan adayların ek yerleştirmede okul birinciliği kontenjanından yararlanamayacaklarını dile getiren Ece Tözeniş, ek yerleştirmede okul birincileri genel kontenjana göre tercihlerini oluştururken, şehit-gazi yakını, depremzede, 34 yaş üstü kadın kontenjanlarında ise adaylar belirlenen kurallar doğrultusunda tercihlerini oluşturacağını kaydetti.

Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Hukuk, Mühendislik, Mimarlık, Öğretmenlik programlarında geçerli olan baraj sıralaması kuralı ek yerleştirmede de devam ettiğine vurgu yapan Ece Tözeniş, "Belirlenen baraj başarı sıralarının altında kalan adaylar ek yerleştirmede de bu bölümleri tercih edemeyeceklerdir.” dedi.

2024- YKS’de özel yetenek sınavı ile bir yüksek öğretim programına yerleşmiş olan adayların ek yerleştirmeye başvurabileceğini de kaydeden Tözeniş, adayların dikkat etmesi gereken diğer konuları da şöyle sıraladı:

Merkezi yerleştirmeye göre tercih edeceğiniz programlarda kontenjanlar azaldığından dolayı mutlaka bölüm/programların kontenjanlarını dikkate alarak tercih listenizi oluşturun.

Tercih listenizi 1-2 kontenjan kalmış bölümler arasından yapmak yerleşme şansınızı düşürecektir.

İstediğiniz, yerleştiğinizde gideceğiniz bölümler olmak üzere daha fazla sayıda tercih yapmak yerleşme şansınızı arttıracaktır.

Ek yerleştirme kılavuzu yayınlandıktan sonra tercih listelerinizi oluştururken kılavuzda yer alan özel koşullar ve açıklamalar kısmını mutlaka okuyun.

Merkezi yerleştirmede olduğu gibi ek yerleştirmede de yerleştiğiniz takdirde kaydolsanız da olmasanız da OBP’niz gelecek yıl yarıya düşecektir.