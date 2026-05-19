İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki TFF, devam eden "futbolda bahis soruşturması"na vurgu yapan Kayserispor Kulübü'nün, "Süper Lig'in tescil edilmemesi" yönündeki çağrısının ardından açıklama yaptı.

"KÜME DÜŞMEME GÜNDEMDE DEĞİL"

HT Spor'da yer alan habere göre; TFF yetkilileri, "Küme düşmeme gibi bir konu gündemimizde değil. Türk futbolunu temizlemeye çalışıyoruz. Böyle bir karar bizi geriye götürür" ifadelerini kullandı.

"139 KULÜP, 2 BİN YÖNETİCİYİ KAPSIYOR"

Bahis soruşturmasında yeni gelişmelerin olacağını aktaran Futbol Federasyonu cephesi, "TFF'nin, Spor Bakanlığı'ndan talep ettiği ve son 5 yılda bahis oynayan başkan ve yöneticilerin kimlik numaraları 20 Mayıs Çarşamba günü TFF'ye iletilecek. İsimler Süper Lig, 1'inci Lig, 2'nci Lig ve 3'üncü Lig kulüplerini kapsayan 139 kulüp ve yaklaşık 2 bini aşkın yöneticiyi içeriyor. Bahis oynayan kişilere ait işlemler, bahis sitelerinden talep edilerek süreç devam edecek" şeklinde bilgi verdi.