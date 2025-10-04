Bursa’da yaklaşık 5 bin sporcunun katılımı ile 5 Ekim Pazar günü düzenlenecek olan 12’nci Eker I Run Koşusu kapsamında bazı yollar ve güzergahlar, belirli saatlerde trafiğe kapatılacak veya yol daraltmaları yapılacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi UKOME kararı gereğince yapılacak uygulamalara göre, Maraton parkurunun ilk 35 kilometresi için; Uludağ oteller bölgesinde D575- Bursa Uludağ yolundan, Kurbağa Kaya Teleferik İstasyonu önünden Bursa’ya iniş istikametine doğru iniş şeridinde sabah saat 07.30-09.30’da kontrollü bir şekilde Sarıalan Sapağı, Kirazlı Yayla Mesire Alanı, Milli Park gişeleri geçişleri yapılarak Hüseyinalan Köyü / Kirazlı Köyü sapağından güvenli dönülmesinin sağlanması, sapaktan sonra (08:00 - 12:30 arasında) Kirazlı Köyü dış yolu, Mürseller Köyü girişi, Tuzaklı Köyü bağlantısı ve Tuzaklı Köy içi yolu ile Bursa Keles yoluna bağlanması, kontrollü bir şekilde Bursa’ya doğru Orhaneli yolu kavşağı üstünden Doğancılar Jandarma Karakolu öncesi bölünmüş yol başlangıcında yol aktarma noktasına ulaşıp bu noktada kontrollü trafikte yarışmacı geçişinin sağlanmasına karar verildi.

Orhaneli yolunun (Lefkoşe Caddesi) Beşevler Kavşağı’ndan Doğancılar Jandarma Karakolu 800m sonrasına kadar Bursa’dan Orhaneli gidiş istikametinde bölünmüş yolun trafiğe kapatılarak bu güzergaha çıkan ara sokak ve bağlantıların trafiğe kapatılması, Orhaneli’nden Bursa’ya geliş yönünün Doğancılar bölünmüş yol başlangıcından itibaren iki şerit geliş, bir şerit gidiş olarak düzenlenmesi şeklinde karar verildi.

Bu güzergahlar göz önünde bulundurularak, alternatif saatlerin ve yolların kullanılması önemle duyuruldu.