Bir diğer neden ise gezegenimizin yaşanılmayacak hale gelmesi, yediğimiz şeylerin eskisi kadar doğal ve faydalı olamamasıdır. Bununla birlikte insanlar tabiat da yetişen bitkilerin daha faydalı olduğunu düşünüp ilaç kullanımını azaltmıştır.

Sadece hastalar değil vicdanlı doktorlar da artık sayfalarca reçeteler yazmak yerine doğal bitkilerle tedavi yöntemini kullanmaya başladı. Dünyada koni çiçeği gibi bilinen ve çok sık kullanılmayan “Echinacea” bitkisi birçok hastalıklara karşı etkilidir. Bu endemik bitki Kuzey Amerika'nın kuru topraklarında yetişir ve bilime malum 9 türü bulunur. Bunlardan bazıları tedavi için kullanıla bilinir. Türkiye'de yetişmeyen Ekinezya son dönemlerde kullanılmaya başlandığı için artık Türkiye'de ekilmeye başladı.

Ekinezyananın faydaları nelerdir?

Tabiat mucizesi Ekinezya dan bahsetmemizin nedeni şimdilerde bulunan koronavirus hastalığıdır. Bildiğimiz üzere dünyada insanlar grip ve grip gibi insanlarda halsizlik yaratan enfeksiyon hastalıklardan zarar görüyorlar. Ciddiye alınmadığı zaman en küçük grip hastalığı bile insanlarda kalıcı hasarlar yarata bilir. Bunun için özellikle de mevsimler arası geçiş döneminde insanlar Ekinezya gibi sağlıklı bitkiler kullanmalıdırlar. Ekinezyanın faydaları aşağıda belirtilmiştir:

• Enfeksiyonlardan arındırır

• Grip zamanı insan bedenindeki virüsları atmaya yardımcı olur

• Öskürük, bronkit tedavisi zamanı kullanılır

• Vücuttaki kas ağrıları ve halsizliyi aradan kaldırır

• Ağrıkesici gibi kullanılır

• İyileşmeyi hızlandırır

• Detoks etkisi vardır

• Kanseri önler

• Bağışıklık sistemini güçlendirir

• İltihabi hastalıklarda kullanılır

• Kan şekerini dengede tutar

• Cilt bakımı zamanı kullanılır

• Migren üzerinde etkisi var

• Ağız kokusu

• Stres

• Alerjik hastalıklarda, egzema gibi cilt hastalıkları için faydalıdır

• Ağız yaraları zamanı gargara yapılarak kullanılır

• Sivilceler yayılmasını önler

• Romatizma

• Yaraların iyileşmesini çabuklaştırır

Ekinezya nasıl kullanılır?

Öncelikle Ekinezyanın tohumunun, çiçeklerinin, köklerinin kullanıldığını belirtmek gerekir. Ekinezya en çok çay olarak demlenip içilir ve bunun için bir bardak suya 2 çay kaşığı Ekinezya çiçeği atılıp demlenene kadar 5-10 dakika arası bekletilir. Ayrıca Ekinezya kökü de 1 çay kaşığı kadar bardak da demletilip içilir. Gargara yapılması için birkaç Ekinezya bitkisini 1 bardak suda kaynatmak gerekir. Vurgulamamız gereken diğer önemli şey ise C vitamini ile birlikte kullanıldıkta inanılmaz fayda sağladığıdır. Bunun için kullanılması gereken portakal ve kuşburnu gibi C vitamini ile dopdolu olan meyvalardır. Melhem gibi yaralarda kullanmak için önce iyice kaynatıp suyunu vazelin ile karıştırmanız gerekir. Ekinezya'nı satışta paket formada bula bilirsiniz ve bununla da sağlığınıza kavuşursunuz.

Ekinezya'nın yan etkisi var mı?

Her bitki gibi Ekinezya'nındı bazı kişiler tarafından kullanılması onları kötü etkileye bilir. Aşağıdaki hastalıklarda ve durumlarda kullanılmamalıdır:

• Hamilelik zamanı doktorunuzun tavsiyesi olmadan

• Karaciğer hastalıkları zamanı

• Astım ve alerjisi olan hassas insanlar

• Diyabet

• HIV ve AIDS

• Lösemi

• Otoimmün

• Dil uyuşukluyu yarata bilir

• Kalp hastalıkları olan insanlarda kalp atışlarını hızlandırır

• Doğuştan olan bağışıklık sorunları zamanı

• Yüksek dozda kullanılırsa mide bulantısı yarata bilir