Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeyken devrilen motosikletten düşen alkollü sürücü Cem T.(55), Polis ve 112 ekiplerine zor anlar yaşattı.

Olay saat 12.30 sıralarında Orhaniye mahallesi Yıldırıö caddesi üzerinde seyir halinde olan Cem T.(55) yönetimindeki 16 BED 918 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Devrilen motosikletten düşen sürücü hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar 122'ye haber verdi. Olay yerine 112 ve Trafik polisleri sevk edildi.

EKİPLERİ UĞRAŞTIRDI

112 ekiplerinin tedavisi kabul etmeyen sürücü, ambulansla Hastaneye götürülmeyi de kabul etmedi.

Polis ekiplerinin alkol testini de ısrarla reddeden sürücü Cem T., "Bana komplomu kuruyorsunuz. Ben kızıma burs bulmaya çalışıyorum. Kızım için ölürüm. Kızın eğitimi için yata ölürüm burada. Kızımı fakülteye götüreceğim." dedi. Yoğun ısrarlar sonucu ikna olan sürücü, alkol metre testini kabul etti. Polisin elinden aldığı alkolmetre cihazını kendisi üfleyen sürücünün 2.55 promül alkollü olduğu tespit edildi. Motosikletini alıp gitmek isteyen sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 4 bin 64 TL cezai işlem uygulanırken, ehliyetine 6 ay el konuldu.