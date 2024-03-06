Türkiye’nin finansal ve ekonomik dünyasında köklü bir geçmişe sahip olan Zirve Yatırım, yeni büyüme stratejileri doğrultusunda Türkiye’deki yatırımlarını genişletme kararı aldı. Türkiye’nin; istikrarlı ekonomik performansı, dinamik iş ortamı ve büyüme potansiyeli nedeniyle bu kararın stratejik bir öneme sahip olduğunu vurgulandı.

Zirve Yatırım’ın Türkiye’deki artan ilgisi, bölgedeki sektörel çeşitlilik ve yerel işbirlikleri arayışını yansıtıyor. Şirket, enerji, teknoloji, sağlık ve altyapı gibi çeşitli sektörlere odaklanarak portföyünü çeşitlendirmeyi hedefliyor. Bu stratejik genişleme, Türkiye’nin büyüyen ekonomisinden en iyi şekilde yararlanarak küresel arenada daha da rekabetçi olma çabalarını destekliyor.

Zirve Yatırım CEO’su Recep A. Turner, "Türkiye’nin sunduğu iş yapma ortamı, büyüme potansiyeli ve stratejik konumu, şirketimizin bu ülkede daha fazla yatırım yapma kararı almasında etkili oldu. Yatırımlarımızı artırarak, Türkiye’deki ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmayı ve yerel işbirlikleri ile daha sağlam bağlar kurmayı hedefliyoruz" dedi.

“Daha etkin ve başarılı bir rol oynamayı amaçlıyoruz”

Türkiye’nin potansiyelini keşfetmeye ve yerel iş dünyasıyla güçlü bağlar kurmaya yönelik bu adımıyla, gelecekteki projelerinde daha etkin ve başarılı bir rol oynamayı amaçladıklarını söyleyerek, “Özellikle Türk hisse senetleri ve kripto paralara yönelik bir odaklanma stratejisi benimsemeyi planlıyoruz. Şirketimiz Türkiye’nin finansal piyasalarındaki potansiyeli değerlendirmek ve yatırım portföyünü çeşitlendirmek amacıyla bu alanlara yapılacak yatırımlarla büyüme hedefliyor ve bu stratejik adım ile Türkiye’nin çeşitli finansal trendlerine daha yakından katılımını ve yerel ekonomiye daha fazla katkı sağlamayı amaçlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’nin dijital dönüşüm sürecinde rol oynamak istiyoruz”

Türkiye’nin dijital dönüşüm sürecinde öncü bir rol oynayarak ülkenin rekabet gücünü artırmanın ve uluslararası alanda daha etkin bir konuma gelmenin hedeflendiği kaydedilerek, “Türkiye’nin dijitalleşme süreci de bizim için oldukça ilgi çekici. Bilgi teknolojileri ve dijitalleşme alanındaki yatırımlarımızla Türkiye’nin dijital ekonomiye geçişine destek olacak, yapay zekâ ve veri analitiği gibi alanlarda projeler geliştirerek ülkenin teknolojik altyapısını güçlendirmeyi amaçlıyoruz” denildi.

2023 yılı sonunda Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından yayınlanan bir rapora göre, Türkiye’nin güçlü makroekonomik temelleri ve reform çabaları, ülkenin büyüme potansiyelinin desteklendiği, bu raporun, Türkiye’nin ekonomik büyümesini sürdürmek için uygun bir iş ortamı sağladığını ve yatırımcıların ülkeye olan güvenini artırdığını belirttiği kaydedildi. Türkiye’nin sağlam ekonomik temellerine güvenerek ülkeye olan yatırımlarını artırmanın hedeflendiği ve Türkiye’nin ekonomik büyümesine katkı sağlamanın amaçlandığı vurgulandı.