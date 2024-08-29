Ekonomik güven endeksi, Temmuz ayında 94,4 iken, Ağustos ayında %1,3 düşüşle 93,1 seviyesine geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Ağustos ayında tüketici güven endeksi %0,6 oranında artarak 76,4'e yükselirken, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %0,7 oranında azalarak 98,0 olarak kaydedildi.
Hizmet sektörü güven endeksi %2,0 oranında düşüş göstererek 111,8 seviyesine gerilerken, perakende ticaret sektörü güven endeksi %0,8 oranında artarak 107,9'a ulaştı. İnşaat sektörü güven endeksi ise %1,1 oranında artışla 88,0 seviyesine yükseldi.
Kaynak: BÜLTEN