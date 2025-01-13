Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ihale yolsuzluğu soruşturmasında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasının ardından Beşiktaş Belediyesi önünde açıklama yapıyor.

İstanbul'da başlatılan 'ihale yolsuzluğu soruşturması' iddiasıyla aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Akpolat'ın Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarma tarafından gözaltına alındı.

Gözaltılar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Aziz İhsan Aktaş liderliğindeki çıkar amaçlı suç örgütünün, belediye başkanlarına ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vermek suretiyle ihale süreçlerini organize ettiği, ihaleleri kendi firmalarının almasını sağladığı" suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gerçekleşti

Daha dün 16 milyon insanın iradesini 31 Mart 2019 yılında sizlerin oylarıyla seçildiğimiz bir seçimi öyle edip böyle edip, altından girip üstünden çıkıp utanmadan çaldılar deyip seçimi iptal etmediler mi? İşte o seçimi iptal eden akıl niçin etti biliyor musun? 'Ben yine allem eder kallem eder bu seçimi alırım, işime bakarım, İstanbul bana ait' dedi. 'İstanbul benim aşkım' falan hikaye... Bu duygu, bu bakış açısı, bu tek kişilik akıl memleketimizi bu hale getirdi."

İmamoğlu'nun ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel konuşmasını gerçekleştiriyor.

Özgür Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde

"Esenyurt'ta Ahmet Özer'den başlayıp, Beşiktaş'la bağlayıp adım adım ilerleyerek, bir türlü bileğini bükemediği, yenemediği, siyaset hayatında ona hiç yenilmemiş olan Ekrem İmamoğlu'na gideceğini sanıyorsa, o iş o kadar kolay değil"

İfadelerine yer verdi.