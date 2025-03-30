CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB'deki yolsuzluk soruşturmasının ardından Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrası, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde, İmamoğlu’nun memleketi Trabzon’da, İmamoğlu ailesiyle bir araya geldi.

Cevizli Köyü'nde, İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ve oğulları Mehmet Selim ile Semih’le birlikte bayram namazını kılan Özel, namazın ardından Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle başlattıkları imza kampanyasına katıldı.

Bayram namazının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu, buruk bir bayram geçirdiklerini ifade etti. Gözyaşlarını tutamayarak, "Kendi daha neşeli bir bayram olsun isterdi" diyerek duygusal anlar yaşadı.

Oğluyla geçirdiği ilk bayram olduğunu belirten Hasan İmamoğlu, "Yazık, suçlamalara yazık, biz buna layık olmadık" diyerek üzgün olduğunu dile getirdi.

Silivri’deki ziyaretinde Ekrem İmamoğlu’nun moralinin yüksek olduğunu belirten Hasan İmamoğlu, "Çok metin, gayet iyi, çok moralli. Hak edilmeyen bir ceza, gasp, intikam duygusu..." şeklinde konuştu.

Devamında beddua da eden baba İmamoğlu, şu sözleri sarf etti:

"Bizi bu kadar perişanlığa sürükleyenler, çoluk çocuğunun ciğerinden et yiyerek iyileşmeye uğraşsın ve iyileşemesin."