Pendik Belediyesinin Gazzeli çocuklar için hazırladığı bayramlık eşyalar bölgeye ulaştı. Filistinlilere desteklerinin her zaman süreceğini vurgulayan Belediye Başkanı Ahmet Cin, "Pendik Belediyesi olarak içimizi acıtan Filistin’deki kardeşlerimize yararlı olmaya, onlarla birlikte olmaya çalıştık.Ramazan dolayısıyla her gün Gazze’de 3 bin kişilik iftar yemeği verdik. Filistin’deki çocuklarımızın da bayram heyecanını yaşamaları için Pendik’ten bayram eşyalarını gönderdik. İnşallah onlara da mutlu bir bayram geçirmek nasip olur" dedi.

Ramazan ayı boyunca Gazze’de sıcak iftar yemeği veren Pendik Belediyesinin Gazzeli çocuklar için hazırladığı bayramlık eşyalar yerine ulaştı. Bölgedeki sivil toplum kuruluşları aracılığıyla gerçekleştirilen organizasyonla birlikte Gazzeli çocuklar bayrama yüzleri gülerek girdi. Belediye Başkanı Ahmet Cin, Pendik Belediyesi’nin Filistinlilere desteğinin her zaman süreceğini vurgulayarak, "Pendik Belediyesi olarak içimizi acıtan Filistin’deki kardeşlerim yararlı olmaya çalıştık. Ramazan dolayısıyla her gün Gazze’de 3000 kişilik iftar yemeği verdik. Filistin’deki çocuklarımızın da bayram heyecanını yaşamaları için Pendik’ten bayram eşyalarını gönderdik. İnşallah onlara da mutlu bir bayram geçirmek nasip olur" dedi.