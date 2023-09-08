Vücudunuzun her yeri gibi ellerinizde sağlığınız açısından son derece önemlidir. El bakımı, dışarıdan çok kolay bir işlem olarak görülse de, özellikle belirli bir yaştan sonra ortaya çıkan kırışıklara zamanında önlem almak, son derece önemlidir.

Kimi insanın, erken yaşlarda ellerinde kırışıklar mevcut olur ve bu kırışıkların temelinde, bakımsızlık yatar. Ellere bakmak, hem çok basit uygulamalardan geçer hem de kolay işlemlere tabidir. Bu nedenle, el bakımı yapma konusunu kendinize alışkanlık edinmeniz, gelecek dönemlerde kırışıkların oluşmasında alacağınız en iyi önlem olacaktır. İşte sizlere, el bakımı nasıl yapılır sorusunun cevabı ve el bakımı uygulamalarında en kolay çözümler.

Ellerinizi nemlendirin

Kaliteli bir el nemlendiricisi kullanın ve iyice yıkadıktan sonra günde en az üç kez ellere uygulayın.

Yazları hafif, yağsız bir nemlendirici kullanın ve kışın vücut yağları gibi daha ağır ürünleri tercih edin. Kış aylarında cildiniz kurutmaya eğilimlidir, bu yüzden ekstra nemlendirmeyapabilir ve ellerinizin kuru bir görüntüden uzak kalmasını sağlayabilirsiniz.

Ellerinizi şımartın

En az ayda bir kez bir manikür yaptırarak ellerinizi şımartın. Manikür ellerinizi temizler ve daha güzel bir görünüme kavuşmasını sağlar. Bu nedenle, ellerinize manikür yaptırmayı unutmayın ve sağlıklı eller için ilk adımınızı manikür yaptırarak atın.

Ellerinizi yıkayın

Ellerinizi yıkarken, yılın her mevsiminde ılık suda yıkadığınızdan emin olun. Çok sıcak su veya çok soğuk su cilde zarar verir. Asla normal bulaşık sabunu kullanmayın çünkü bu sabunlar cildi son derece sert duruma getirir ve cildin her zamankinden çok daha kolay bir şekilde kurumasına neden olur.

Fırçalayın

Herhangi bir ölü deriden kurtulmak için ellerinizi en az haftada bir kez kaliteli ve temiz bir fırça yardımı ile fırçalamayı ihmal etmeyin. Ellerinizi fırçalarken herhangi bir ürün satın almanız gerekmez. Yapacağınız tek şey, bir çay kaşığı zeytin yağı ve bir küp şekeri yarım bardak suyla karıştırmak olacaktır. Bu şekilde, ellerinizde oluşan ölü derilerden kurtulabilir ve fırçalama işlemini bir kaç dakika süreyle uygulayarak, fırçalamayı tamamlayabilirsiniz.

İpucu: Zeytinyağı olmadan da bu fırçayı kullanabilirsiniz. Yağ kullandıysanız, ellerinizi hafif bir sabun ve ılık su ile yıkayın. Zeytinyağı olmadan kullandıysanız, ellerinizi ılık suyla durulayın ve kurutun.

Ellerinizi koruyun

Bulaşık yıkarken, bahçe işleri yaparken veya elinizin kimyasallar, kir ile etkileşime girmesine izin veren herhangi bir işi yerine getirirken, ellerinizi korumak için lastik eldiven giydiğinizden emin olun. Ellerinizi korumak, hem dışarıdan gelen mikroplara karşı hem de cildinizin sağlığı açısından önemli bir konudur.

Tırnaklarınızı boyayın

Tırnaklarınıza boyarken, tırnaklarınızın lekelenmemesi için daima bir taban kat kullanın.

Bir taban kaplamanın kullanılması da ojenin daha uzun süre dayanmasına yardımcı olacaktır. Oje sürerken, fırçanızı dikkatli bir şekilde kullanarak 2-3 ince katman halinde ojenizi sürmeli ve daha güzel görünüm elde etmelisiniz.