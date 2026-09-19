Kapalıçarşı verilerine göre gram altın 6 bin 785,30 TL’den alınırken 6 bin 873,90 TL’den satılıyor. 22 ayar altının alış fiyatı 6 bin 203,66 TL, satış fiyatı ise 6 bin 428,57 TL olarak kaydedildi.

14 ayar altın 3 bin 728,87 TL’den alınırken 4 bin 959,12 TL’den satışa sunuluyor. Çeyrek altının alış fiyatı 11 bin 116 TL, satış fiyatı 11 bin 215 TL olurken, eski çeyrek altın 10 bin 894 TL’den alınıp 11 bin 16 TL’den satılıyor.

Yarım altın 22 bin 231 TL’den alınırken 22 bin 422 TL’den satılıyor. Tam altının alış fiyatı ise 44 bin 326 TL, satış fiyatı 44 bin 700 TL olarak görülüyor.