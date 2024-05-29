Bursa Özel Hayat Hastanesi, İstanbul, Sakarya, Kocaeli ve Konya başta olmak üzere ülkenin dört bir yerinden ortopedi ve travmatoloji uzmanlarının katıldığı “Temel El Bileği Artroskopisi” toplantısına ev sahipliği yaptı.

Açılışta konuşan Bursa Özel Hayat Hastanesi Müdürü Nurten Molla, El bileği ameliyatlarının ele alındığı toplantıya ev sahipliği yapmaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederken, Hastane Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Başhekim Uzm. Dr. Fatih Özkul da,“Hastanemizin, Güney Marmara’nın uluslararası el bileği merkezleri unvanını alan tek kurum olmasından gururluyuz. Sürekli gelişim ve değişim bakış açımız ile bilimsel çalışmaları her zaman destekliyoruz” dedi.

Hastane Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Başhekim Uzm. Dr. Fatih Özkul, başta Prof.Dr.Tufan Kaleli ve Doç.Dr. Abdullah Küçükalp olmak üzere bilimsel toplantının düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

“El bileği hastalık travmalarını artroskopik yöntemle tedavi eden tek hastaneyiz”

Daha sonra konuşan Temel El Bileği Artroskopisi toplantısının düzenleyicilerinden Prof. Dr. Tufan Kaleli şu açıklamalarda bulundu: “Bilindiği gibi Hayat Hastanesi IWC’nin (International Wrist Centers-Uluslararası El Bileği Merkezleri) resmi temsilcisidir. İnsan vücudunun çeşitli anatomik boşluklarında yaklaşık 40 yıldır endoskopik cerrahi metotları uygulanıyor. Hatta son 10 senedir robotik ameliyatlar, çeşitli branşlarda, yurt dışında olduğu gibi ülkemizde de başarıyla yapılıyor. El bileği eklemimiz 8 adet küçük, şekilleri birbirinden farklı kemik içeren karmaşık bir eklemdir. El bileğinde robotik ameliyat uygulaması henüz dünyada yok. Ancak küçük, ince optik sistemler kullanarak artroskopik ameliyatlar yapıyoruz. Hayat Hastanesi el bileği artroskopik ameliyat cihazlarını temin etti. Biz de ekip olarak el bileği ameliyatlarını artık kapalı yöntemle yapıyoruz. Halihazırda Güney Marmara’da el bileği hastalık ve travmalarını artroskopik yöntemle tedavi eden tek hastaneyiz.”

Doç. Dr. Abdullah Küçükalp de, “Artroskopik yöntem ile tedavi edilen hastalarımız kısa sürede iyileşmekte ve erkenden normal hayatlarına dönmektedirler. Yöntem az travma edici olduğundan ve cilt kesisi yapılmadığı için ameliyat sonrası ağrı az oluyor. Hastanede yatma süresi çok kısa. Hastane yönetimine hastalarımıza yeni, ileri teknoloji cihazlarlarla hizmet sunma imkanı verdiği için çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Temel El Bileği Artroskopisi eğitim bilgilerinin sunulduğu ve münazara edildiği toplantı katılımcıların sorularının cevaplandırılmasıyla sona erdi.