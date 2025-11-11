El Cerrahisi Uzmanı Dr. Kemal Zencirli, bu yöntemin temel felsefesinin yalnızca ameliyat sırasında ağrı olmaması değil, aynı zamanda lokal anestezinin bile ağrısız yapılması olduğunu vurguladı.

Dr. Zencirli, WALANT’ın yalnızca bir solüsyonun içeriği değil, hasta psikolojisini merkeze alan bir yaklaşım olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Biz bu odada hastaya sadece ameliyatı ağrısız yapmakla yetinmiyoruz. Bu yetişkinlerde olduğu kadar çocuklarda da geçerli. Hastayı korkutmadan, ikna ederek, anlayacağı dilden konuşarak ameliyata hazırlıyoruz."

Çocuk hastaların ameliyathane korkusu yaşamasına izin vermediklerini ifade eden Zencirli, yaklaşımı şöyle anlattı:

"Çocuklarımızı aileleri ile birlikte ilk olarak WALANT hemşiremizle beraber karşılıyoruz. Güler bir yüz ve minik hediyelerle beraber çocuğumuzun güvenini kazanıyor ve anlayabileceği şekilde işlemi anlatıyoruz. Anne veya babadan herhangi biriyle çocuğun güven duyacağı bir ortam oluşturuyoruz ve cerrahi işlemi gerçekleştiriyoruz."

Dr. Zencirli, klasik ameliyathane ortamının hastaları yalnız bırakan, kaygıyı artıran bir yapısı olduğunu hatırlatarak, WALANT odasının farkını şu sözlerle açıkladı:

"Burada hasta yalnız değil. Gerekirse annesi, babası ya da bir yakını yanında olabiliyor. Hastalara sevdiği müzikler eşliğinde cerrahi işlem uygulanarak tedirginliklerini en aza indiriyoruz. Onlara, ameliyathane ortamının aslında korktukları gibi olmadığını gösteriyoruz."

WALANT yöntemiyle yapılan ameliyatların tıbbi açıdan oldukça güvenli olduğunu belirten Zencirli, "WALANT odasında cerrahi işlemlerden sonra enfeksiyon açısından ameliyathaneden bir farkı bulunmamaktadır. Ayrıca daha az tıbbi atık, daha az sağlık çalışanı ile ekonomik olarak da ülkemize ciddi katkıda bulunmaktadır. Enfeksiyon ve ekonomi ile ilgili WALANT avantajları literatürde sıklıkla desteklenmektedir" dedi.

İstanbul Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nden sonra Türkiye’de ikinci WALANT odasının Diyarbakır’da açıldığını söyleyen Zencirli, "Bu uygulama sadece Diyarbakır’a değil, Türkiye’ye ve dünyaya örnek olabilir. Buradan bilimsel yayınlar yaparak bunu göstermek istiyoruz. 10 yaş altı çocuklar ve ayrıca bebekler ilk kez bu yöntemle hastanemizde alınıyor" ifadelerini kullandı.