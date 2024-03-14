Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) Engelsiz Hobi Kursu’nda özel çocukların annelerine “miyuki” tekniğiyle bileklik yapımı öğretiliyor. El emeği ürünlerin gelirleri ise Filistin halkına gönderiliyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nde farklı dallarda, yeni heyecanların yaşandığı ve bugüne kadar binlerce kişinin eğitim gördüğü Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) kursları aralıksız devam ediyor. Son çalışma ise öğrencilerin ailelerinin oldukça ilgisini çekti. Eğitmenler Engelsiz Hobi Kursları’nda özel çocukların ailelerine “miyuki” tekniği ile bileklik yapımı üzerine ders vermeye başladı. Anneler, öğrendikleri teknikle hazırlanan bileklikleri Filistin’de, Gazze’de zulüm altında olan mazlumlara yardım için satıyor ve parasını teslim ediyor.