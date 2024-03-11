El şişmesi, genellikle birçok kişide rastlanan bir rahatsızlıktır. Bu hastalık önemsenmesi gereken ciddi bir rahatsızlıktır. El şişmesi sorunu her kişide ve her hastada aynı nedenlerden dolayı meydana gelmez ayrı ayrı değişik rahatsızlıklar neticesinde ve sebeplerden dolayı ellerde rastlanan şişlikler için kesinlikle bir sağlık kuruluşuna başvurularak elin mutlaka bir hekim tarafından muayene edilmesi gerekmektedir. Hasta ilk defa elinde meydana gelen şişlikle karşılaşıyorsa derhal bir hekime başvurmasında fayda vardır.

Ellerde oluşan şişlikler bazı kişilerde sürekli meydana gelen bir durum ise ve yapılan incelemelerde önemli bir teşhis konulamamışsa rahatsızlığın kendi kendine iyileşmesi beklenir veya evde değişik tedavi şekilleri uygulanır.

El şişmesi bir tek sebebe bağlanamaz ve değişik birçok hastalığın belirtisi neticesinde örneğin böbrek ve karaciğer hastalarının, hormonal denge düzenleri bozulmuş hastaların pek çoğunda el veya ayak şişkinliklerine rastlamak mümkündür. Bunların yanı sıra dokularda su toplanması nedeni ile de ellerde şişmeler meydana gelebilir. El şişmesi şikayeti olanlar için doktor kontrolünün yanı sıra evde uygulanacak tedavi yöntemlerine şöyle bir göz atalım.

El şişmesine İyi Gelen Doğal Ve Bitkisel Tedavi

5 lt suyun üzerine 2 çay bardağı tuz (sofra tuzu )ilave edikten sonra üzerine 2 avuç kadar mürver yaprağı ekledikten sonra kaynatılarak ılıması için bekletilir. Ardından ılıyan suyun içinde şiş elleri yarım saat kadar bekleterek ellere banyo yaptırır.

5 lt suyun üzerine 2-3 avuç dolusu sarı sumak yaprağı ilave edilerek kaynamaya bırakılır. Daha sonra kaynatılan karışım ılımaya bırakılır ve ılıdıktan sonra şişen eller bu suyun inde yarım saat kadar bekletilerek banyo yaptırılır. Ardından bu banyo suyu tekrar ısıtılarak 2 defa daha ısıtılarak eller banyo yaptırılarak kullanılır.

5 lt suyun üzerine 2-3 avuç dolusu kadar öksürük otu yaprağı ilave edilerek kaynamaya bırakılır. Kaynatılan su ılıdıktan sonra şiş olan eller bu karışımın içinde yarım saat kadar bekletilerek ellere banyo yaptırılır.

1 çay bardağı kaynar suyun üzerine 1 kahve kaşığı anason ilave edilerek 8-10 dakika kadar demlenmesi için bekletilir. Daha sonra demlenen anason çayı süzülerek içilir.

5 lt suyun üzerine 2 avuç kadar ebegümeci otu eklenilerek bir gece boyunca bekletilerek kaynamaya bırakılır. Daha sonra kaynatılan su ılıdıktan sonra şişen eller bu suyun içinde yarım saat kadar bekletilerek banyo yaptırılır. Ardından bu karışım yeniden ısıtılarak 2 kez daha kullanılır.

Bir yemek kaşığı süzme bal ve 2 çay kaşığı karabiber eklenerek karıştırılır ve bu karışım üçe ayrıldıktan sonra aç karnına yemeklerden yaklaşık olarak 25-30 dakika önce yutulur.

5 lt suyun üzerine yarım çay bardağı biberiye, yavşan otu, ardıç meyvesi, atkuyruğu ve yabani mürver ilave edilerek kaynamaya bırakılır. Daha sonra kaynatılan karışım ılıdıktan sonra eller bu karışımın içine sokularak yarım saat kadar bekletilir.

5 lt suyun üzerine 2-3 avuç kadar pelin otu ilave edilerek kaynatılır ve kaynatılan karışım ılıdıktan sonra şişen eller bu karışımın içine sokularak yarım saat kadar bekletilir.