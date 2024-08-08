Ev ve iş kazaları nedeniyle birçok kişi çok ciddi el yaralanmaları yaşayabiliyor.

Ortopedi ve Travmatoloji bölümünden Op. Dr. Emre Kaya, el yaralanmalarında yapılması gerekenleri anlattı. Çok basit yaralanmaların bile sinir ve tendon hasarına neden olabildiğini belirten Kaya, şiddetli kanamalara ise turnike uygulanmasının büyük bir hata olduğunu söyledi.

El yaralanmaları, birçok insanın başına gelebiliyor. Özellikle iş yerlerinde yaşanan kazalar, çok ciddi el yaralanmalarıyla sonuçlanabiliyor. Bu tip durumlarda, soğukkanlı kalarak ilk müdahaleyi yapmak gerekiyor. Çakmak Erdem Hastanesi’nden Ortopedi ve Travmatoloji bölümünden Op. Dr. Emre Kaya, hem evde hem de iş yerlerinde el yaralanmaları yaşanması durumunda yapılması gerekenleri anlattı.

Kan miktarı sizi aldatmasın

Kan miktarının, kişiyi aldatmaması gerektiğini belirten Kaya, “Küçük bir mutfak kazasında bıçağın sadece ucunun girmesi, çok incecik, kıl gibi bir sinir kopmasına neden olup ameliyat gerektirebilmektedir. Hastalar çok kanamalı bir yaralanmada basit bir cilt dikişiyle 10 günde iyileşebilirken; çok küçük, iğne deliği gibi bir kesiden dolayı çok ciddi bir sinir ameliyatı olup 1 yıl tedavi görebilmekte” dedi.

Bu nedenle el yaralanmalarının hafife alınmaması gerektiğini söyleyen Kaya, “El yaralanmaları basit de olsa, hatta kanama olmasa bile, kendimizi bir muayene ettiğimizde his kaybı, küçük eklemlerde hareket kısıtlığı varsa mutlaka el cerrahisi olan bir merkeze başvurmamız lazım. Hiç kanama olmayan, basit yaralanma gibi gözüken 1 cm’lik keside, hastanın evde pansuman yaptığı yaralanmalarda elinde hareket kaybı, uyuşma varsa ‘sonradan geçer’ diye düşünmemeli. Çok geç kalınmış tendon, sinir yaralanmalarında müdahaleler çok zor oluyor. Bazen 2 kere müdahale etmek gerekiyor. Çok kanama olması halinde ise korkmamamız lazım. Eldeki bir kan kaybından elini kaybetmek çok düşük bir ihtimal” diye konuştu.