Birleşmiş milletler'e bağlı 2 yılda bir düzenlenen bilgi işlem ve iletişim federasyonu 54 bilgisayar klavye olimpiyatları Polonya'nın kotaviçe şehrinde 13-17 temmuz tarihleri arasında düzenlendi.

29 ülkenin katılımıyla şampiyonun galibi Türk milli bilgisayar klavye takımı oldu milletin Bakanı Yusuf Tekin dünya şampiyonu olan Türk milli bilgisayar takımını makamına kabul etti.

Bakan Tekin öğrencileri tebrik etti. Bak Aytekin bilgisayar kullanımının yaygınlaşması ve f klavyenin kullanımını yaygınlaşması için her türlü desteği elinden geldikçe vereceğini ifade etti.

Türk grubu başkanı Seçkin Köse bakan Yusuf tekin'e bilgi verdi Türkçe'ye en uygun klavyenin f klavye olduğunu ifade eden Köse f klavyenin yaygınlaşması için işbirliği yapmaya hazırız ifadelerini kullandı.