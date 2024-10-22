Güvenlik kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, terör örgütü lideri Fetullah Gülen’in ölümüyle birlikte, örgüt içindeki gizli kavgalar gün yüzüne çıkmaya başladı. Örgütün mal varlığının büyüklüğü, liderlik mücadelesinin nedenini bir kez daha gözler önüne serdi. Örgütün üst düzey yöneticilerinin, sıcak paranın kontrolünü elinde bulundurmak istedikleri öğrenilirken, bulundukları ülkelerde lüks bir yaşam sürdürmek ve zenginliklerini devam ettirebilmek için toplanan yardım paralarına da ihtiyaç duydukları ortaya çıktı.

’Uzun Cevdet’in mal varlığı

Örgüt içinde mal varlığı ile eleştiri konusu olanlardan biri de ‘Uzun Cevdet’ lakaplı, Gülen’in kara kutusu olan Cevdet Türkyolu. Zenginleşmesi ile örgüt içinde de dikkat çeken Türkyolu’nun mal varlığı ise dikkatlerden kaçmadı. Gülen’in ölmeden önceki son ikameti 260 Kennel Road Saylorsburg PA 18353 adresinde bulunan bir milyon dolar değerindeki evi, Türkyolu’nun 10 Haziran 2023’te yaklaşık 840 bin dolara satın aldığı ortaya çıktı.

10 yılda 17 tapu satış işlemi

2003-2013 yılları arasında toplam 17 adet ’tapu satış’ işlemi gerçekleştiren Türkyolu’nun, 2012-2014 yılları arasında da örgüte bağlı kişilerin kurduğu Kaynak Holding bünyesindeki ‘nt şirketi’ndeki hissesini değerinden fazla bir meblağ olan 4 milyon doları aşan bir fiyata satarak Kaynak Holding’i zarara uğrattığı öğrenildi. Türkyolu’nun ayrıca, Kaynak Holding’den elden ve kayda alınmayan milyon dolarları da aldığı belirtildi. ’Hizmete çalışıyor’ adı altında ’hizmeti’ zarara uğratmaktan çekinmeyen Türkyolu, Bank Asya’nın zarara uğratılmasında da bir role sahip. Bank Asya’nın Katarlılara satılacağı haberlerinin çıkması üzerine bankanın hisse fiyatının 75 kuruşa kadar gerilemesini fırsata çeviren Türkyolu, 1 milyon lot alarak hem bankayı zarara uğrattı hem de parasına para kattı.

Bank Asya’dan 1 milyon dolarlık kredi

Bank Asya'yı zarara uğratmakla sınırlı kalmayan Türkyolu'nun, ABD'de kurulan ve faaliyet gösteren “Amish Farmers Market LLC” adlı şirketin kurucu ortağı olduğu ve bu şirket üzerinden Bank Asya'dan toplam hacmi 1 milyon doları bulan kredi kullandığı ortaya çıktı. Türkyolu'nun 2013 yılından sonra borsa yatırımlarına ağırlık verdiği bilinirken, mal varlığının kaynağını ailesinin Adapazarı’ndaki arazileri olarak gösterdiği belirtildi. Ancak, ABD'de de birçok gayrimenkulü olduğu ve bu gayrimenkullerin değerinin Adapazarı’ndaki arazilerin değerinden daha yüksek olduğu tespit edildi.