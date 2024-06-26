Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) ekipleri, göçle gelen leyleklerin yuvalarının bakımını gerçekleştirirken, leylek yavrularının da sağlık kontrollerini yaptırdı.

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesi Kadriye Mahallesi’nde TREDAŞ arıza bakım ekipleri, sepetli araç yardımıyla direkler üzerindeki platformlara çıkarak leylek yuvalarına ulaştı. Yuvalarda bulunan ip, tahta parçaları ve plastik atıklar temizlendi, yavru leylekler ise sağlık kontrolleri yapılmak üzere Doğa Koruma Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

DKMP Tekirdağ Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sağlık taramaları yapılan yavru leylekler daha sonra yuvalarına geri bırakıldı.

TREDAŞ Yöneticisi Burak Baran, kurumlarının göçmen kuşlar için güvenli rotalar oluşturduğunu söyledi. Trakya’da binin üzerinde elektrik direğinde göçmen kuşlar için izole yuvalar inşa edildiğini belirten Baran, 2019 yılından bu yana göçmen kuşlar için yoğun bir çalışma yürüttüklerini dile getirdi.

Leylek yuvalarının sayısını daha da artırmayı planladıklarına dikkati çeken Baran, bu sayede hatlarda kesintilere neden olabilecek nedenleri minimuma indirdiklerini işaret etti.

Baran, kurumlarının Trakya’da binin üzerinde elektrik direkleri üzerine izole yuvalar inşa ettiğini ifade ederek, "Özellikle üreme dönemlerinden ülkemize gelen göçmen kuşların elektrik direklerimize yuvalar yaptıklarını tespit ettik. 2019 yılından bu yana hizmet verdiğimiz Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’nde bine yakın yuva oluşturduk ve bu leylekleri aslında ev sahibi yaptık. Bu yuvaları leylekler yaptığı sırada elektrik hatlarına zararlar verip, kesintilere sebep oluyordu. Hem de kendi can güvenliklerini tehlikeye atmaktaydı. Yalıtımlı yapmış olduğumuz bu yuvalar sayesinde hem leyleklerin yaşam ömrünü uzatmış hem de kesintisiz enerjiyi tüketicilerimize ulaştırdık" dedi.