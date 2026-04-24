BlaBlaCar Bus, Avrupa genelinde milyonlarca yolcuya ekonomik seyahat imkanı sunuyordu. Dev şirket, artan maliyetler ve kârlılık sorunları nedeniyle 2026 yılı sonunda otobüs taşımacılığı faaliyetlerini tamamen durduracak. Şirketin bu radikal hamlesi, hem düşük maliyetli bilet arayan yolcuları hem de sektöre yatırım yapan onlarca taşımacı ortağını doğrudan etkileyecek.

BEKLENEN KAR DÜZEYİNE ULAŞAMADI

Şirket yönetimi tarafından yapılan resmi açıklamada, Fransa ve Avrupa genelindeki otobüs seferlerinin 2026 yılının sonu itibarıyla tamamen sonlandıracağını açıkladı. Bu kararın arkasındaki temel neden olarak operasyonel maliyetlerin karşılanamaması ve faaliyetlerin beklenen kâr düzeyine ulaşamaması gösterildi. Özellikle küresel ölçekteki jeopolitik gerilimlerin etkisiyle yükselen yakıt fiyatları, düşük bilet politikası izleyen firmanın üzerindeki ekonomik baskıyı artırarak bu süreci hızlandırdı.