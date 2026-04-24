Almanya merkezli köklü baskı makinesi üreticisi Manroland Sheetfed, uzun süredir devam eden finansal sıkıntıların ardından üretimi tamamen durdurma kararı aldı. Şirketin Offenbach’taki ana tesisinde faaliyetler 31 Mayıs itibarıyla sona erecek.

660 KİŞİ İŞSİZ KALACAK

Yaklaşık 750 kişinin çalıştığı fabrikada büyük bir istihdam kaybı yaşanacak. Haziran ayından itibaren geniş çaplı işten çıkarmaların başlayacağı ve en az 660 çalışanın işsiz kalacağı belirtiliyor. Sadece sınırlı sayıda personel, mevcut siparişlerin tamamlanması ve servis süreçlerinin yönetilmesi için geçici olarak görevine devam edecek.

KURTARMA ÇABALARI SONUÇ VERMEDİ

Şirket, 2026 yılı başında iflas başvurusunda bulunarak yeniden yapılanma sürecine girmişti. Ancak bu süreçte yürütülen yatırım arayışları ve kurtarma planları beklenen sonucu vermedi. Yönetim, mevcut iş modelinin sürdürülemez hale geldiğini açıkladı.

150 YILLIK SANAYİ MİRASI SONA ERİYOR

1871 yılında kurulan ve dünyanın en eski baskı makinesi üreticilerinden biri olan şirketin kapanması, Avrupa sanayisi açısından sembolik bir kayıp olarak değerlendiriliyor. Uzmanlara göre bu gelişme, geleneksel üretim sektörlerinde yaşanan daralmanın ve dönüşüm baskısının somut bir örneği.

Ekonomistler, benzer şirketlerin de artan maliyetler ve küresel rekabet nedeniyle zorlandığını, özellikle üretimin daha düşük maliyetli bölgelere kaymasının bu tür kapanmaları hızlandırabileceğini belirtiyor.