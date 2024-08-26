45 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Selen Görgüzel’in 25 yaşındaki kızı İlknaz Bektaş, nefes darlığı yaşaması üzerine acilen hastaneye kaldırıldı. Elektronik sigara kullanımı nedeniyle rahatsızlanan genç kadının, ameliyatın ardından tedavi süreci devam ediyor.

Ortaköy’deki evinde fenalaşarak hastaneye götürülen İlknaz Bektaş’ın, Selen Görgüzel’in ilk eşi Yılmaz Bektaş’tan olan kızı olduğu belirtildi. Ameliyat sonrası yapılan açıklamada, rahatsızlığın elektronik sigara kullanımından kaynaklandığı ifade edildi.

Kalbinde sıkışma ve nefes darlığı şikayetiyle acil servise başvuran Bektaş’ın, "göğüs boşluğunda mediastinal amfizem" teşhisi konularak ameliyata alındığı öğrenildi.

Yaşanan rahatsızlığın elektronik sigara kaynaklı olduğunu açıklayan Bektaş, uyarıda bulunurken anne Selen Görgüzel’den de açıklama geldi.

Görgüzel sosyal medyadan yaptığı açıklamada;

“Kızım İlknaz Bektaş elektronik sigara (puff) kullanımına bağlı olarak ciddi bir sağlık sorunu yaşamıştır. Akciğerlerin dumanı süzememesi sonucu kalbin etrafında hava kabarcıkları oluşmuş ve bu kabarcıklar, kalbin çalışmasını engelleyecek seviyeye ulaşarak hayati tehlike yaratmıştır.

Durumun ciddiyeti nedeniyle evladım acilen ameliyata alınmış ve Prof. Dr. Çağatay Tezel tarafından başarılı bir müdahale gerçekleştirilmiştir. Şu anda iyileşme sürecinde olup, Allah’ın izniyle bu zor dönemi atlatacağımıza inanıyoruz.

Bu süreçte yanımızda olan, arayıp soran ve dualarını eksik etmeyen tüm dostlarımıza ve sevdiklerimize yürekten teşekkür ediyoruz. Sizlerin desteği bizler için çok kıymetlidir. Telefonlara cevap veremiyoruz, ancak lütfen merak etmeyin, iyiyiz.

Son olarak, yaşadığımız bu zorlu deneyimin ışığında, herkesi elektronik sigara kullanımının tehlikeleri konusunda bir kez daha uyarmak istiyoruz. Lütfen sağlığınızı riske atmayın.”dedi.