Göletten çıkarılmasının ardından aracın içi görüntülendi. Görüntülerde, sürücü hava yastığının patlamadığı, buna rağmen perde yan hava yastıklarının patlayarak açıldığı görüldü. Aracın alt kısmında ciddi hasar ve parçalanma olduğu tespit edilirken, olayın ilk günlerinde göl kıyısında bulunan alt muhafaza (kartel koruma) parçasının Elif Kumal’ın aracına ait olduğu da kesinleşti. Ayrıca, araca sonradan takıldığı belirlenen ön tampon korumalığına ait gri renkteki alt plastik parçaların, arama kurtarma çalışmalarının ilk günlerinde göl kıyısında bulunduğu, aracın göletten çıkarılmasının ardından yapılan incelemede ise bu parçaların da aynı araca ait olduğunun anlaşıldığı öğrenildi.

Öte yandan araçta yapılan incelemede ön lastiklerin patlak olduğu belirlendi. Ayrıca vitesin park (P) konumunda olduğu ve el freninin çekili olduğu görüldü. Ancak aracın bu şekilde olay yerinde mi bulunduğu, yoksa dalgıçlar tarafından çıkarma sırasında mı bu konuma getirildiği henüz netlik kazanmadı.

Araçta dikkat çeken bir diğer detay ise sürücü tarafındaki camın bir miktar açık olması oldu.Ortaya çıkan bu bulgular, olayın seyrine ilişkin soru işaretlerini artırırken, Elif Kumal’ın kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.