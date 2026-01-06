Geçtiğimiz yıl 1 milyon metrekareden fazla yeşil alanı Yıldırım'a kazandırdıklarını hatırlatan Başkan Oktay Yılmaz, Değirmenönü Mahallesi'nde 100 bin metrekarelik yeni park projesinin 2026'da tamamlanacağını söyledi.

2025 yılında yapılan, 2026 yılında yapımı devam eden ve tamamlanacak olan projeleri İhlas Haber Ajansı Bursa Bölge Müdürü İhsan Altıkardeş'e anlatan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, geride kalan 2025 yılında Yıldırım'daki yeşil alan miktarını 2 katına çıkardıklarını belirtti.

Gökdere Millet Bahçesi, Vakıfdere Kent Parklarını Büyükşehir Belediyesi ve Şehircilik Bakanlığı desteği ile Balaban ve Cumalıkızık'taki büyük orman parklarını Yıldırım Belediyesi olarak şehre kazandırdıklarını anlatan Yılmaz, "Yazın Bursa'nın sıcağında herkesin gidip ailesiyle rahat bir nefes alacağı, huzur bulacağı yeşil alanlar oldu buralar. Mahalle içlerinde de hem park revizyonları yaptık hem de yeni parklar yaptık. 1 milyon metrekareden fazla yeşil alan kazandırmıştık geçtiğimiz dönem. Şu anda Değirmenönü'nde 100 bin metrekarelik bir alanda çalışıyoruz. İnşallah orayı 2026'da hızlandıracağız, kısmen 2026 yazında kullanılır hale gelecek" dedi.



Fevziye Parkı ve Hünkar korusunun da 2026 yılında Bursa'nın terası olacağına vurgu yapan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Fevziye Parkı, Hünkâr Korusu bizim toprak kaymasının olduğu ve kamulaştırmalarla geçtiğimiz dönem ciddi bir bütçe ayırdığımız ve hâlâ kamulaştırma çalışmalarımızın da kısmen devam ettiği bir yer. Burada da Fevziye Parkı kısmına başladık, inşallah yaz aylarına yetiştirmiş olacağız. Orası da Bursa'nın terası olacak bir bölge; Bursa'ya gelen misafirlerin de hemşerilerimizin de kullanacağı bir park olacak. Küreklidere Şelalesi bölgesinde bir çalışma yapacağız. Buraya da bir çocuk köyü kazandırma çalışmamız var, oradaki projemiz de şekillenmiş olacak" diye konuştu.