Milli boksör Elif Nur Turhan, Almanya’da katıldığı turnuvada altın kemer kazanmasının ardından dünya şampiyonluk maçına çıkacağını belirterek, "Hedefim tartışmasız dünyanın en iyi boksörü olmak" dedi.

Türk boksör Elif Nur Turhan, Almanya’da düzenlenen turnuvada elde ettiği galibiyetin ardından dünya şampiyonluk maçına çıkmaya hazırlanıyor. Milli boksör, elde ettiği başarılar, gelecek hedefleri ve yakın zamanda katılacağı şampiyonluk maçıyla ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Süper tüy sıklette dünya şampiyonu olduğunu belirten Turhan, "2,5 senedir profesyonel boks yapıyorum. Profesyonel boksta 3 tane unvanım var. En son Almanya Leverkusen’de WBC Gold unvanını aldım ve altın kemer kazandım. Daha önce WBC Uluslararası unvanını kazandım. Bu yüzden dünya şampiyonluk maçına dünyanın en iyisi olma maçına çıkmaya hak kazandım. Şimdi çok sıkı bir şekilde maç için hazırlanıyorum. Hedefim tartışmasız dünyanın en iyi boksörü olmak. Aynı zamanda 5 büyük federasyonun da dünya şampiyonluk kemerini almak. Namağlup yoluma devam ediyorum" ifadelerini kullandı.

"“Şu an profesyonel boksta Türkiye’de 1. sıradayım"

Elde ettiği başarıların ardından Türkiye’de nasıl bir sıralamada yer aldığının sorulması üzerine Turhan, "Şu an profesyonel boksta Türkiye’de 1. sıradayım. Dünyada ise 3. sırada yer alıyorum. Her geçen gün tabii ki maçlar zor geçiyor. Şu an kariyerimin en zor ve en önemli maçı olacak" diye konuştu.