Sosyal medyada yer alan Zpor sayfasında yapılan değerlendirmede 24 Erzincanspor, Buca 1928, Karaman FK ve Kepezspor'un maddi sıkıntılar nedeniyle zor günler geçirdiği ve lig başlamadan düşmeyi garantiledikleri iddia edildi.

Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi;

"9 gün sonra başlayacak 19 takımın yer aldı 2. Lig Beyaz Grup’ta bu sezon 4 takım küme düşecek.

Lig henüz başlamasa da düşecek takımlar şimdiden netleşmek üzere;

Bucaspor 1928: Maddi sorunlar nedeniyle transfer yasağı alan kulüp altyapı oyuncuları ile mücadele edecek.

24 Erzincanspor: Kulüpte birçok oyuncu takımdan ayrılmasına rağmen transfer yasağından dolayı yerleri dolmadı.

Karaman FK: Geçtiğimiz sezon sonu yönetimi istifa eden ve sadece 1 futbolcusu kalan takımda hala bir gelişme yaşanmadı.

Kepezspor: Yönetim krizi yaşanan takımda teknik direktör istifa etti, takımın durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı."