Son dönemde kesme altın alım satımında yaşanan artış nedeniyle ortaya çıkan suiistimaller ve kayıt dışı işlemleri engellemek amacıyla yeni bir düzenleme hayata geçirildi. Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı ile kesme altının tanımı netleştirildi.

Kararda, çekili kıymetli maden, kıymetli madenlerin ince bir şerit hâline getirilmesi veya bu şeritlerin farklı şekil ve ağırlıklarda kesilmesiyle oluşturulan, herhangi bir saflık derecesine sahip kıymetli madenler olarak tanımlandı.

Düzenlemeye göre, yurt içinde çekili kıymetli madenlerin alım satımı yalnızca bankalar, Bakanlıkça yetkilendirilen rafineriler, kıymetli madenler aracı kuruluşları, yetkili müesseseler ve Ticaret Bakanlığı tarafından izin verilen kuyum işletmeleri tarafından gerçekleştirilebilecek.

Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuyum işletmeleri ve vergi levhasında kıymetli maden üretimi veya ticareti ile iştigal ettiği belirtilen Türkiye’de yerleşik gerçek kişiler haricindekilere kesme altın satışı yapılamayacak. Yurt içinde alınıp satılabilecek çekili kıymetli madenlerin nitelikleri ile yurt içinde alım satımına ilişkin usul, esas ve istisnaları belirlemeye ve gerekli göreceği tedbirleri almaya Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili olacak.

Elinde altını olan ne yapacak?

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, elinde çekili altını olanlar için herhangi bir karar verilmedi. Kuyumcuların inisiyatifine bağlı olarak satış yapılabilir. Ancak kuyumcular hurda niyetine düşük fiyattan alabilir.

Ayar problemi çıkıyordu

Altının ince şerit hâline getirilmesi ve çeşitli şekillerde kesilmesi veya işlenmesiyle oluşturulan kesme altın olarak tabir edilen ürünlerde herhangi bir standart bulunmaması tüketicilerin mağdur olmasına da yol açıyordu. Bazı kötü niyetli satıcılar nedeniyle kesme altınlarda ayar problemleri de oluşuyordu. Tüketiciler ayar problemi olan kesme altını düşük fiyattan satmak zorunda kalıyordu.

Şimşek sinyali vermişti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kısa süre önce, Bakanlığı tarafından kıymetli maden piyasasında kayıt dışılığın önlenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü ve çalışmalar tamamlandıkça ilave adımların atılacağını söylemişti.

Şimşek “Böylece tüketicileri korurken altın ürünlerine yönelik gözetimi de artırıyoruz. Düzenlememizle sektörde konuya ilişkin belirsizliğin ortadan kaldırılması ve altın ticaretinde uluslararası standartlara uyumun artırılması da hedefleniyor” demişti.