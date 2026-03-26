Türkiye genelinde milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren sosyal güvenlik sisteminde yepyeni bir döneme giriliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinden kıl payı yararlanamayan ve 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında ilk sigorta girişi yapılan vatandaşlar için hazırlanan kademeli emeklilik sistemi meclis gündemine taşındı. Siyasetin ve çalışma hayatının en sıcak başlıklarından biri haline gelen bu yeni düzenleme ile 7000 gün prim şartını dolduran çalışanlara yaş beklemeksizin veya kademeli bir yaş indirimiyle emekli olma yolu açılması planlanıyor. Özellikle 2026 yılı itibarıyla hız kazanan yasa teklifi hazırlıkları yıllardır bu anı bekleyen milyonlarca kişi için büyük bir umut kaynağı oldu.

Kademeli Sistem ile 7000 Gün Şartı Yeniden Şekilleniyor

Mevcut düzenlemeye göre 1999 sonrası sigorta girişi bulunan çalışanların emekli olabilmesi için 7 bin gün prim ödemesi ile kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 yaş şartını tamamlaması gerekiyor. Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan yeni kanun teklifleri, bu yaş sınırlarının esnetilmesini amaçlıyor.

Gündeme gelen kademeli emeklilik modelinde, sigorta başlangıç tarihine göre yaş şartının daha makul seviyelere çekilmesi ve 7 bin gün primini dolduranların emeklilik hakkına daha erken ulaşabilmesi öngörülüyor. Ayrıca yalnızca SSK’lıları değil, 9 bin gün prim şartı bulunan Bağ-Kur’lu esnafları da kapsayan düzenlemede, prim gün sayısının 7200’de eşitlenmesi planlanıyor.

Gözler Meclis Genel Kurulunda Alınacak Kararlarda

Sosyal güvenlik uzmanları tarafından yapılan değerlendirmelere göre yeni emeklilik yasasının kabul edilmesi halinde sistemde büyük bir denge ve adalet sağlanmış olacak. Çalışanların sigorta başlangıç yıllarına göre aşamalı bir yaş tablosu oluşturulacak ve tek bir gün farkla erken emeklilik kapsamı dışında kalanların yaşadığı sorunlar tamamen giderilecek. 2026 yılının ilk aylarından itibaren meclis komisyonlarında görüşülmeye başlanan tasarının bütçe dengeleri gözetilerek yasalaşması bekleniyor. Eksik prim gününe sahip olan vatandaşlar için askerlik ve doğum borçlanması gibi hakların daha esnek hale getirilmesi de masadaki en güçlü seçenekler arasında bulunuyor. Çalışanların gözü kulağı şimdi başkentten gelecek resmi ve müjdeli haberlere çevrilmiş durumda.