MALZEME LİSTESİ: 3 su bardağı un 150 gr tereyağı 1 su bardağı pudra şekeri yarım paket kabartma tozu 1 paket vanilya 1 yumurta 2-3 kaşık su İÇ HARCI İÇİN: 5 elma 1 çay bardağı toz şeker 1 tatlı kaşığı tarçın 1 çay bardağı ceviz HAZIRLANIŞI: Unu karıştırma kabına alıyoruz. Pudra şekerini, kabartma tozunu ve vanilyayı koyuyoruz. Ortasını havuz gibi açıyoruz. Ortaya oda sıcaklığında yumuşamış tereyağını koyuyoruz. Yumurtasını kırıyoruz. Ortadaki tereyağını ve yumurtayı yoğuruyoruz ve kenardaki malzemeleri de katarak hamuru yoğuruyoruz. Biraz da su ilave edip hamuru iyice yoğuruyoruz. İç harcı için, elmaları soyuyoruz ve rendeliyoruz. Tavaya elma rendesini ve toz şekeri koyup pişiriyoruz. Elma yumuşayınca altını kapatıyoruz. Tarçın ve cevizi ilave edip karıştırıyoruz. Harcımızı soğutuyoruz. Hamurdan ceviz büyüklüğünde bezeler koparıp yuvarlıyoruz. Kare şeklinde tırtıklı sebze dilimleyicinin üzerine hamuru koyuyoruz. Elimizle bastırarak genişletiyoruz. İçine elmalı harcı koyuyoruz. Rulo şeklinde sarıyoruz. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine diziyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 15 dakika pişiriyoruz.

Kaynak: Haber merkezi