Temmuz ayında yapılacak ek zamma kapılar kapanırken milyonlarca emekli refah payını konuşmaya başladı.

TÜİK ( Türkiye İstatistik Kurumu)'in 27 pazartesi günü açıklayacağı enflasyon rakamları sonrasında ise zam için bir ipucu daha gelecek ve zam tablosu netleşecek.

TÜİK'in verilerine göre, SGK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayı için yüzde 6.70, şubat için yüzde 4.53, mart için 3.16 ve nisan ayı için de 3.18 enflasyon farkını hak etmiş oldu. Böylece SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammında 4 aylık kesinleşen zam oranı yüzde 18.72 olarak belirlendi.

Emeklilerin refah payıyla ilgli aklındaki sorulara ise açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Işıkhan, "Şu anda bunu konuşmak için çok erken. Bunun için temmuz ayını bekleyelim" dedi.

Taban aylıklara düzenleme

Temmuz zammı döneminde taban aylıkların da düzenlenmesi gündeme gelebilir. 6 aylık enflasyon farkı tahminlerine göre en düşük maaş 12 bin 546 olarak hesaplanırken yeni formülle yıllık TÜFE maaşlara yansırsa en düşük emekli maaşında rakam değişiyor. Merkez Bankası'nın açıkladığı yüzde 38 olan enflasyon hedefinin yansıtılması halinde de emeklilerin taban aylığı 13 bin 800 liraya ulaşacak.