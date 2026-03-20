Edinilen bilgiye göre Kemalpaşa Mahallesi Kavak sokak üzerinde ikamet eden Nahile E.'nin (70) kapısını oğlu S.E. çaldı. Kapıyı açan yaşlı annesinden iddiaya göre para isteyen S.E., olumsuz cevap alınca annesini darp etti. Bağrışma seslerini duyan komşularının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından yaralı yaşlı kadın ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından kaçan S.E.'nin yakalanması için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Kaynak: Aleyna Yağmur Akdağ