Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği Ramazan Bayramı ikramiyesi ödeme tarihi belli oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu, ödemelerin bugünden itibaren gerçekleştirileceğini açıkladı. Emekliler, bu yıl Ramazan Bayramı için 4 bin lira tutarında ikramiye alacak.

Bayram ikramiyeleri, ilk aşamada 3 bin lira olarak emekli hesaplarına yatırılacak. İkramiye tutarının artırılmasına yönelik kanun teklifi, Meclis'ten geçtikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanacak ve ardından fark ödemeleri gerçekleştirilecek.

Ödeme takvimi belli oldu

SSK kapsamında maaş alan emekliler için ödeme işlemleri üç gün sürecek. Tahsis numarası 17, 18 ve 19 olanlar bugün, 20, 21 ve 22 olanlar yarın, 23, 24, 25 ve 26 olanlar ise çarşamba günü ikramiyelerini alacak. Bağ-Kur emeklilerine ödemeler 27 Mart'ta, Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilere ise 28 Mart'ta yapılacak.