Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Kurban Bayramı öncesinde emeklilere yapılacak bayram ikramiyesi ödemelerine ilişkin detayları açıkladı. Buna göre, 31 Mayıs ile 4 Haziran tarihleri arasında emekli vatandaşların banka hesaplarına toplamda 57,4 milyar TL ikramiye ödemesi gerçekleştirilecek.

Bakan Işıkhan’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre ödeme takvimi şöyle:

31 Mayıs: 4(b) Bağ-Kur kapsamında gelir veya aylık alan emekliler,

1 Haziran: 4(c) Emekli Sandığı kapsamında aylık alan emekliler,

2-3-4 Haziran: 4(a) SSK kapsamında gelir veya aylık alan emekliler.