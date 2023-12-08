Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, emekli maaşlarına yönelik tartışmalı bir öneride bulunarak, "Kök aylık olarak 7 bin 500 lira esas alınmalı, Ocak ayındaki zam buna göre yapılmalı." şeklinde açıklamalarda bulundu. Ancak, emekliler arasında büyük tepkilere neden olan bu öneri, özellikle en düşük kök aylığın 5 bin 500 lira olarak belirlenmesiyle dikkat çekti.

En düşük kök aylık 7 bin 500 lira

Ergün'ün ifadelerine göre, emeklilere yapılacak zam, Ocak ayında bu önerilen kök aylık miktarı üzerinden hesaplanacak. Ergün açıklamasında; “Milyonlarca emeklinin kök aylığı en düşük emekli aylığı olan 7 bin 500 liranın altında. Emeklilerin büyük bir bölümü devlet katkısıyla 7 bin 500 lira aylık alıyor. Bu yüzden 7 bin 500 lira kök aylık olarak kabul edilmeli, ocak ayındaki zam bunun üzerinden hesaplanmalı. Aksi takdirde milyonlarca emekli yine enflasyonun gerisinde zam almış olacak.” dedi.

Prim ödemelerindeki yüksek tutarlarla dikkat çeken emeklilerin mağduriyetinin önlenmesi için yapılan çağrılar, düşük gelirli emekliler arasında büyük bir tepkiye neden oldu.

Ergün'ün öne sürdüğü çözüm önerisi, düşük maaş alan emeklilerin kök maaşının 7.500 liraya çıkarılması ve buna ek olarak Ocak ayında yüzde 50'lik bir zam uygulanması şeklinde oldu. Bu durumda, düşük gelirli emeklinin maaşı 11 bin 250 liraya yükselecek. Aynı zamanda, yüksek prim ödeyen ve 10 bin lira maaş alan bir emekli için de Ergün'ün önerdiği 8 bin lira ek zam ve ardından yüzde 50 zam uygulandığında maaş 27 bin liraya çıkacak.

Farkta uçurum oluştu

Sonuç olarak, düşük gelirli emeklilerle yüksek gelirli emekliler arasındaki maaş farkı, önceki durumda 2 bin 500 liradan 15 bin liraya kadar yükselmiş olacak.