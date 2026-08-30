Yangın, Kestel ilçesine bağlı Gölcük Mahallesi civarında yaşandı. Orman dışı alanda başlayan yangının kısa sürede ormanlık sahaya sıçraması üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Yangına Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 arazöz ve 3 helikopter ile Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na ait 4 araç ve 1 dron sevk edildi. Bölgedeki çalışmalara Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ile Tarım AŞ bünyesinde bulunan 3 su tankeri de destek sağlıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, Kestel Belediyesi ve bölge halkının eş güdümlü müdahalesiyle alevlerin kontrol altına alınabilmesi için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Yerleşim yerlerinin bulunduğu lokasyona yakın bir noktada çıkan yangının daha geniş bir çevreye yayılmasını engellemek amacıyla ekipler havadan ve karadan yoğun bir şekilde müdahalede bulunuyor. Söndürme ve kontrol altına alma işlemleri sürerken, bölgede yaşanan gelişmeler Bursa Büyükşehir Belediyesi Afet ve Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından anbean izleniyor.